OÖ-Liga-Herbstmeister Oedt verpflichtet Ex-Rieder

Der Brasilianer Valdir Henrique Barbosa da Silva war bei Ried bereits in der Bundesliga am Ball

"Als Meister gehen wir runter", hatte Oedt-Präsident Franz Grad Mitte Dezember im OÖN-Gespräch klargestellt. Die Winter-Transfers sprechen aber auf jeden Fall dafür, dass sein Team sportlich im Frühjahr eine ähnliche Rolle spielen wird, wie in der Herbstsaison. Die Trauner überwinterten einen Punkt vor Dietach auf Platz eins.

Lesen Sie auch: Oedt-Boss Grad stellt klar: "Als Meister gehen wir runter"

Mit dem Ex-Rieder Valdir kommt ein Top-Transfer aus der Regionalliga West: Der 25-jährige Brasilianer erzielte in der Hinrunde 20 Tore für Hohenems, jetzt soll er das Team von Trainer Kurt Russ in der höchsten Liga Oberösterreichs zum Titel schießen. Der Angreifer spielte seit Juli 2022 in Hohenems und bringt es auf die starke Bilanz von 35 Treffern in 59 Pflichtspielen. 2021 war Valdir auch für ein halbes Jahr für die SV Ried am Ball.

Ebenfalls aus dem Westen kommt Gasper Koritnik zum OÖ-Liga-Winterkönig: Der 23-jährige Slowene kickte im Herbst für den Vorarlberger Klub Wolfurt, erzielte acht Tore. Auch aus der Regionalliga Mitte hat Oedt einen Kicker an Land gezogen: Arnel Kadric kommt von der SPG Wels. Mit Chinonso Eziekwe - im vergangenen Halbjahr mit neun Treffern zweitbester Torschütze der Trauner - konnte sich der Klub zudem auf eine Verlängerung des im Winter ausgelaufenen Vertrags einigen.

Brandstätter nach Mondsee

Einen prominenten Transfer konnte auch Liga-Rivale Mondsee fixieren: Der Verein aus dem Salzkammergut verstärkt sich mit Ex-Profi Kevin Brandstätter von Bad Schallerbach. Die Trattnachtaler reagierten auf den Abgang mit der Verpflichtung von Bad Wimsbachs Bayram Gas.







ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger