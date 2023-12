Oedt-Boss Grad stellt klar: "Als Meister gehen wir runter"

Obwohl die Fußball-OÖ-Liga seit Mitte November in der Winterpause ist, brodelte es in der Gerüchteküche zuletzt heiß. Im Mittelpunkt: Herbstmeister Askö Oedt.

Immer wieder hatte es Stimmen gegeben, die Trauner könnten sich doch einen Aufstieg in die ungeliebte Regionalliga vorstellen. Dazu wäre der Klub von Präsident Franz Grad verpflichtet, wenn man die Saison erneut auf Platz eins beenden würde. Verzichtet man als Meister auf den Aufstieg, müsste Oedt in die Landesliga zwangsabsteigen. Will man jetzt also doch aufsteigen? "Diese Frage ist Chefsache", sagte Sportchef Gerald Baumgartner auf OÖN-Nachfrage. Und dieser hat eine klare Meinung: "Als Meister gehen wir runter", sagt Grad unmissverständlich.

Von den Aufstiegsgerüchten will der Transport-Unternehmer nichts wissen: "Warum sollte ich mich jahrelang gegen diese dritte Liga wehren und jetzt doch aufsteigen? Das wäre doch absoluter Schwachsinn." Zumal er erzählt, dass er im Sommer mit einer Finanzspritze nachgeholfen hat, damit der damalige Liga-Rivale Wallern überraschenderweise doch den Aufstieg als Zweiter in Angriff nahm: "Da hätte ich mir ja einen Haufen Geld sparen und selber aufsteigen können."

Gradascevic übernimmt

Wer Grad kennt, der weiß, dass er sich nur schwer von einer Meinung abbringen lässt. Daran ändert auch nichts, wenn im eigenen Klub der eine oder andere mit einem Aufstieg liebäugelt. Er ist auf die Entwicklung der OÖ-Liga gespannt: "Über Oedt schimpft jeder, weil wir nicht aufsteigen wollen. Aber auch die anderen Vereine haben ja kein Interesse an der Regionalliga. Diese Regel, dass man zwangsabsteigen muss, wenn man nicht aufsteigt, gibt es ja nur, weil man Oedt weiterhaben will. Ich bin gespannt, ob diese Regelung bestehen bleibt, wenn wir nicht mehr in der Liga sind. Wenn nicht, dann lernt mich der Verband erst richtig kennen."

Die Frage nach dem neuen Trainer des 1b-Teams in der Landesliga Ost wurde beantwortet: Samir Gradascevic, Ex-Coach der OÖ-Ligisten Perg und Pregarten, tritt die Nachfolge von Robert Ibertsberger an.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Ehemaliger OÖ-Liga-Trainer übernimmt 1b-Team von Oedt TRAUN. Nach dem Abgang von Robert Ibertsberger hat Landesligist Oedt 1b einen neuen Trainer gefunden. Ehemaliger OÖ-Liga-Trainer übernimmt 1b-Team von Oedt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger