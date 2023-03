LASK Amateure OÖ stürmten an die Regionalliga-Spitze

Es war ein Auftakt nach Maß für das Amateurteam des LASK in der Fußball-Regionalliga: Die schwarzweißen Talente verdrängten Herbstmeister Leoben mit dem gestrigen 2:0 zum Frühjahrsauftakt von der Tabellenspitze in der dritthöchsten Spielklasse. Sebastian Wimmer hatte die Hausherren in der dritten Minute nach einem Eckball in Führung gebracht, Gabriel Zirngast (27.) legte nach.

Ein ganz wichtiger Sieg im ersten Frühjahrsspiel gelang auch Vöcklamarkt: Marius Brandmayr erzielte das 1:0-Goldtor (21.) gegen den direkten Tabellenkonkurenten Treibach.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger