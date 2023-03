Oedt-Präsident Grad vor Ankick: "Wir werden sicher nicht Meister"

Wer will in der Fußball-OÖ-Liga aufsteigen? Wie schon in den Vorjahren polarisiert diese Frage auch vor dem Start der aktuellen Frühjahrssaison. Denn ob die Sicht des OÖ-Fußballverbands, dass der Meister aufgrund der ab kommender Saison auch in der OÖ-Liga geltenden Infrastruktur-Vorgaben nicht mehr auf den Regionalliga-Aufstieg verzichten darf, rechtlich hält, ist mehr als ungewiss. Da die Auf- und Abstiegsbestimmungen während einer Saison nicht geändert werden dürfen, hätte ein Verein, der als Erster nicht aufsteigen will, rechtlich wohl gute Chancen. Die OÖN haben berichtet:

Herbstmeister Oedt startet am morgigen Samstag daheim gegen Friedburg. Oedt-Präsident Franz Grad ist in der Aufstiegs-Causa noch entspannt: "Wir haben zuletzt gegen Gurten 0:3 verloren, sind von der Regionalliga meilenweit weg. Wir werden sicher nicht Meister."

Seine Drittliga-Abneigung besteht weiter: "Ich verstehe nicht, dass der Verband es nicht einsieht, wenn sich ein Klub diesem wirtschaftlichen Abenteuer nicht aussetzen will."

Will Wallern rauf?

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit - sollte der Meister der OÖ-Liga nicht aufsteigen wollen -, dass ein anderes Team aus den Top-Fünf aufsteigt. Zuletzt wurde in anderen Medien darüber berichtet, Wallern hätte heuer auch als Nicht-Meister Interesse an einem Aufstieg in die Regionalliga.

Dieses Interesse hält sich laut Wallern-Sportchef Albert Huspek aber vorerst in Grenzen: "Als Meister würden wir aufsteigen, das haben wir auch immer so kommuniziert. Ob wir auch als Zweiter oder Dritter aufsteigen würden, kann ich aber nicht bestätigen. Wir würden es im Fall der Fälle prüfen, fix ist das aber sicher nicht."

