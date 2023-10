Gmundens Sehnsucht nach der OÖ-Liga

So sehen Sieger aus: Gmunden weiter ungeschlagen

Nach dem 2:1 gegen Pettenbach marschiert der SV Gmunden in der Landesliga West weiter ganz ohne Makel durch die Saison – und krönte sich mit elf Punkten Vorsprung vorzeitig zum Herbstmeister. Klar, dass aufgrund der souveränen Tabellenführung am Traunsee längst das Wort Aufstieg herumgeistert. Im Klub selbst sieht man das aber ganz entspannt.

"Wir haben zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2021 die Devise ausgegeben, dass innerhalb von fünf Jahren die Rückkehr in die OÖ-Liga angestrebt wird", erklärte Präsident Gerhard Riedl und ergänzte: "Der aktuelle sportliche Erfolgslauf ist zwar sehr erfreulich, wir lassen uns dadurch aber sicher nicht blenden." Dass die Sehnsucht nach der höchsten Spielklasse des Landes aber groß ist, bestreitet der Funktionär nicht: "Natürlich wäre es schön, schon in dieser Saison das Ziel zu erreichen. Die OÖ-Liga ist das Nonplusultra für die Amateurklubs im Bundesland."

Kein Sieg in Vorbereitung

Der Grundstein für den Aufschwung wurde bereits im Winter gelegt. Damals wurde die sportliche Führung samt Trainerteam auf völlig neue Beine gestellt. "Da wurde klar kommuniziert, dass wir das Frühjahr als eine Art Vorbereitung auf die neue Saison sehen." Im Sommer darauf wurden erste Schlüsse daraus gezogen und der Kader adaptiert: Acht Abgängen standen ebenso viele Zugänge gegenüber. "In fünf Spielen in der Vorbereitung gelang uns kein einziger Sieg", verriet Riedl. Nachsatz: "Aber je länger das Team beisammen war, umso besser wurde es. Das Trainerteam arbeitet hervorragend." Geht es so weiter, wird die Sehnsucht nach der OÖ-Liga vielleicht schon bald gestillt …

