Ex-Blau-Weiß-Kicker kommt: OÖ-Ligist Pregarten rüstet auf

OÖ-Ligist SPG Pregarten rüstet im Kampf um den Klassenerhalt auf dem Transfermarkt auf: Der Vorletzte der höchsten Liga des Bundeslandes verstärkt sich mit zwei namhaften Offensivspielern.

Tobias Pellegrini wechselt vom SKU Amstetten aus der 2. Liga ins Mühlviertel. Nach seiner Ausbildung in der AKA Linz streifte Pellegrini unter anderem für den LASK, Blau-Weiß Linz und SK Vorwärts Steyr sein Trikot über. Der 27-Jährige war bereits in 82 Partien in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs am Ball und durfte zudem 32 Mal für rotweißrote Nachwuchsnationalteams auflaufen.

Die zweite offensive Verstärkung kommt hingegen von einem Liga-Rivalen: Imran Sadriu wechselt von Dietach nach Pregarten und soll im Frühjahr ebenfalls die Angriffsabteilung des Teams von Trainer Dominik Nimmervoll beleben.

Bereits zuvor hatten die Mühlviertler mit Tobias Jetzinger (vom ASK St. Valentin) und Oliver Peterseil (vom ASK Kottingbrunn) ihr Team verstärkt.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger