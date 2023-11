Direktes Duell um Winterkrone

Wer krönt sich in der Fußball-Regionalliga zum Herbstmeister? Zum Hinrundenabschluss der dritthöchsten Spielklasse gastiert Tabellenführer Voitsberg am Freitag (19 Uhr) im direkten Showdown beim Zweiten SPG Wels.

Das Team aus der Messestadt kassierte zuletzt zwar bei Vorwärts Steyr eine empfindliche Niederlage – die Leistungen der Elf von Trainer Emin Sulimani waren in diesem Jahr trotzdem beachtlich: Zuvor blieb Wels 26 Spiele in Folge ungeschlagen. "Wir hätten auch in Steyr gewinnen können, ich bin stolz, wie sich das Team immer präsentiert hat. Die Mannschaft hat immer noch Selbstvertrauen."

Mit einem Sieg würde man als Erster überwintern, bei einer Niederlage der Rückstand auf sechs Punkte anwachsen. "Wir treffen auf ein qualitativ hochwertiges Team. Aber selbiges gilt auch für Voitsberg. Ich bin lange genug im Fußballgeschäft, um zu wissen: Heute fällt noch keine Entscheidung", sagt Sulimani.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger