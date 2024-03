Der LASK krönte sich im Frühjahr zum Herbstmeister

Gut Ding braucht Weile – das haben zuletzt auch die Kickerinnen von Frauen-Zweitligist LASK erfahren: 112 Tage nach dem letzten Meisterschaftsspiel der Herbstsaison in der 2. Frauen-Bundesliga sicherten sich die Linzerinnen mit dem 1:1 im Nachholspiel bei der SPG Pinzgau/Saalfelden nämlich den inoffiziellen Titel als "Herbstmeister".

Zwei Spiele waren zuvor witterungsbedingt abgesagt worden, weshalb die 10. Runde in der zweithöchsten Spielklasse erst Anfang März nachgeholt werden konnte. Albeta Nemcova glich nach dem Führungstor der Salzburgerinnen durch Hannah Theriault (11.) noch vor der Pause in der 44. Minute aus. "Es war eine gerechte Punkteteilung, jetzt sind wir verdienter Herbstmeister", sagte LASK-Trainer Benjamin Stolte mit einem Schmunzeln.

Die Linzerinnen starteten somit einem Punkt Vorsprung auf Verfolger SPG Südburgenland/TSV Hartberg (25) in die Frühjahrsmeisterschaft – und behielten den verspätet erhaltenen ersten Platz auch nach der ersten offiziellen Frühjahrsrunde: Am Samstag setzte sich die Stolte-Elf gegen Krottendorf 2:1 durch.

Rivalen ging es ähnlich

Es war nicht das erste Mal, dass der Herbstmeistertitel erst im Frühjahr vergeben wurde: Lokalrivale Kleinmünchen war in der Saison 2005/2006 in einer ähnlichen Situation – wurde gar erst nach fünfmonatiger Pause zum Herbstmeister gekürt. Die Linzerinnen führten zum Zeitpunkt der Winterpause nach neun Runden mit 25 Punkten vor Landhaus (22) und Neulengbach (21). Da das Duell der Verfolger im Herbst nicht stattfinden konnte, krönte Neulengbach im Nachtragsspiel am 15. April 2006 mit einem Sieg gegen Landhaus die Linzerinnen zu verspäteten "Winterköniginnen".

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

