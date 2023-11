Das ist der Winterfahrplan der OÖ-Regionalligisten

Die Herbstsaison in der Fußball-Regionalliga ist beendet, die sieben OÖ-Drittligisten haben sich in die Winterpause verabschiedet. Obwohl eigentlich nicht ganz: Der Großteil bittet seine Kicker zumindest für ein paar Wochen noch zum Training. Das ist der Winterfahrplan der oberösterreichischen Klubs:

SPG Wallern/St. Marienkirchen: Die größte Überraschung aus oberösterreichischer Sicht genießt aktuell eine zweiwöchige Pause, ehe die Trattnachtaler mit einem sechswöchigen Programm, welches von einem Sportmediziner erstellt wurde, wieder loslegen. Der richtige Vorbereitungsstart ist dann der 4. Jänner – es stehen unter anderem Testspiele gegen Blau-Weiß Linz und Ried an. Auch ein Trainingslager im türkischen Side ist geplant. Während keine Neuzugänge erwartet werden, könnte es neue Kooperationsspieler von Blau-Weiß Linz geben: Alexander Briedl spielte sich etwa zuletzt über den Drittligisten wieder ins Blickfeld von BW-Coach Gerald Scheiblehner. Bei einem Termin in der kommenden Woche wird über die weitere Zusammenarbeit der Klubs gesprochen.

SPG Wels: Der Aufstiegskandidat aus der Messestadt steigt schon in der kommenden Woche wieder in den Trainingsbetrieb ein, bis Mitte Dezember wird weitergeschwitzt. Im neuen Jahr geht es am 3. Jänner wieder los – mit neuen Gesichtern? "Ich bin gerade dabei, eine Herbstanalyse zu machen. Danach werden wir entscheiden, ob wir am Kader etwas ändern", sagt Sportchef Harun Sulimani.

SK Vorwärts Steyr: Nach einer zweiwöchigen Pause wird noch einmal vier Wochen trainiert. Am 8. Jänner trifft sich das Team von Trainer Markus Eitl wieder und startet mit der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Bei einer Vorstandssitzung Ende November soll besprochen werden, ob vielleicht schon Transfer-Vorgriffe für die kommende Saison getätigt werden. Unklar ist die Zukunft von Oliver Filip, dessen Vereinbarung nur bis Winter galt, sowie jene von Michael Lageder: Beim Routinier ist immer noch nicht absehbar, ob er überhaupt noch einmal auf den Platz zurückkehren kann. "Wir werden uns zusammensetzen", sagt Sportchef Gerald Perzy.

Union Gurten: Die Innviertler kehren am 8. Jänner auf den Trainingsplatz zurück und nehmen es in der Vorbereitung mit höherklassigen Teams wie Blau-Weiß Linz oder Amstetten auf. Im Februar reist das Team zu einem viertägigen Trainingslager nach Slowenien.

UVB Vöcklamarkt: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Die Hausruckviertler können im Winter ihren Kunstrasen benützen, halten ein Trainingscamp in Vöcklamarkt und Ampflwang ab. Am 15. Jänner erfolgt der Anpfiff der Wintervorbereitung, jetzt wird nach kurzer Pause noch bis 8. Dezember weitergearbeitet.

LASK Amateure: Die Schwarz-Weißen nehmen es in der Winterpause unter anderem mit der Zweitvertretung von Rapid sowie dem tschechischen Erstligisten Dynamo Budweis auf.

Junge Wikinger Ried: Am 8. Jänner geht es für die Innviertler wieder los, bis dahin muss auch ein neuer Trainer gefunden worden sein. Das Testspielprogramm bietet einen Mix aus OÖ-Ligisten wie St. Martin/M. oder Pregarten, niederösterreichischen Vereinen (Ardagger, St. Peter) sowie Salzburger Teams (Austria Salzburg, Bischofshofen, Seekirchen).

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

