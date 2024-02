SV Ried kämpft gegen einen Negativ-Rekord

Gelingt der SV Guntamatic Ried endlich der erste Punkt in der Frühjahrssaison? Die Innviertler sind mit zwei Niederlagen in die Rückrunde der zweiten Fußball-Liga gestartet – heute (18.10 Uhr, Innviertel-Arena) ist man gegen Stripfing auf Wiedergutmachung aus.

Tabellenführer GAK ist den Innviertlern aufgrund ihrer Umfaller längst um 14 Punkte voraus, heute könnte es noch schlimmer kommen: Bleiben die Wikinger auch gegen die Niederösterreicher punktelos, droht Ried sogar ein Negativ-Rekord. Null Punkte nach den ersten drei Frühjahrsrunden: Das gab es bisher lediglich in den Spielzeiten 2011/2012 und 2016/2017 – und da war man noch in der Bundesliga aktiv. In der zweithöchsten Spielklasse sind die Innviertler noch nie mit drei Niederlagen in den ersten drei Frühjahrsrunden gestartet.

Havenaar weiter out

Gegen Stripfing hat das Team von Trainer Maximilian Senft mit Ausfällen zu kämpfen: Mittelfeldstratege Nemanja Celic ist gesperrt, Abwehrchef Nikki Havenaar fällt weiter verletzungsbedingt aus. Auch Belmin Beganovic hat schon wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen und wird heute wohl nicht im Kader stehen. "Mit Stripfing haben wir eine Rechnung offen. Wir wollen sie auf unsere Art und Weise schlagen", sagt Ried-Trainer Maximilian Senft.

Video: Interview mit SV-Ried-Trainer Maximilian Senft

