SV Ried enttäuscht bei 0:1 in Leoben

Die SV Ried verliert in Leoben

"Uns erwartet eine Mannschaft, die auf einem ekligen Platz extrem effizient ist", hatte Ried-Trainer Maximilian Senft vor dem heutigen Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Liga bei Leoben prophezeit. Der 34-jährige Coach der Innviertler behielt Recht: Für sein Team wurde es bei der 0:1-Niederlage nicht nur eklig, die Steirer entschieden die Partie auch praktisch mit dem ersten Schuss auf das Tor: Bei einer Umschaltsituation war Leobens Winfried Amoah in der 67. Minute der Rieder Abwehr enteilt, seine Flanke verwertete Torjäger Deni Alar per Kopf – 0:1.

Bis zur Nachspielzeit fanden die Wikinger kaum ein Mittel gegen den unmittelbaren Tabellenkonkurrenten. Da vergab der eingewechselte Mark Grosse die beste Chance auf den Ausgleich: Der Stürmer traf vom Sechzehner aber nur die Stange (91.). "Wir sind hoch unzufrieden. Es war ein absoluter Abnützungskampf. Eine Partie, in der beide Teams nur eine Top-Chance hatten. Leider haben wir unsere nicht gemacht", sagte Ried-Trainer Maximilian Senft nach dem Schlusspfiff.

Die einzige positive Nachricht aus Rieder Sicht: Philipp Pomer gab in der 73. Minute nach längerer Verletzungspause sein Comeback.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger