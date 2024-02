SV Ried: Abnehmer für Nikola Stosic gefunden

Abgang am Deadline-Day bei der SV Ried: Mittelfeldspieler Nikola Stosic verlässt den Fußball-Zweitligisten am letzten Tag der Winter-Übertrittszeit.

Bereits zu Beginn der Vorbereitung hatte der Klub dem 24-Jährigen mitgeteilt, dass er in den Planungen des Profi-Teams keine Rolle mehr spielt. Zuletzt war Stosic bei Zweitliga-Tabellenführer GAK auf einem Probetraining, sein kommender Verein wird aber dessen Stadtrivale Sturm Graz sein: Der Mittelfeldspieler schließt sich dem Amateurteam der Schwarz-Weißen in der zweithöchsten Spielklasse an.

Ried lässt Stosic, der noch einen Vertrag bis 2025 gehabt hätte, ablösefrei ziehen. Für die Innviertler absolvierte er insgesamt 50 Pflichtspiele.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

