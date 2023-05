Rieds 1:1 in Tirol hat ein Nachspiel

Auch die 0:1-Niederlage von Altach gegen Hartberg hat wohl dazu beigetragen, dass sich über das Wochenende die erhitzten Gemüter bei der SV Ried nach dem 1:1 in der Fußball-Bundesliga bei der WSG Tirol zumindest leicht beruhigt haben. Nach dem 1:1 in Wattens lagen die Nerven blank. Nicht nur wegen des aberkannten Tors von Ried-Verteidiger Tin Plavotic zum vermeintlichen 2:1-Sieg in der letzten Minute der Nachspielzeit, das Referee Markus Hameter nach VAR-Check aufgrund der hauchdünnen Abseitsstellung von Markus Lackner – regeltechnisch zu Recht – aberkannt hatte, gingen die Wogen hoch.

"Vor dem Gegentor sprach der vierte Offizielle, Florian Jäger, von Handspiel, es wird nicht gegeben. Dann sagt er bei Ranacher (WSG Tirol, Anm.) Gelb/Rot. Es wird wieder nicht gegeben. Dann ist es schwierig, die Emotionen im Griff zu behalten. Bei uns geht es um alles, es ist eine schwierige Situation", analysierte Ried-Trainer Maximilian Senft. Durchaus verständlich – auch wenn Hameter beim Handspiel vor dem 0:1 von "unabsichtlich" sprach. Der VAR konnte nicht mehr eingreifen, weil es sich beim Tor bereits um eine neue Spielsituation handelte.

Worauf Senft vergessen hatte: Ried hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn Hameter beim Zusammenprall von Ried-Goalie Samuel Sahin-Radlinger und WSG-Stürmer Thomas Sabitzer in der 66. Minute auf Elfer für die Hausherren entschieden hätte. Auch der VAR hatte sich nicht gemeldet.

Auch der Ausschluss von Roko Jurisic lag Senft schwer im Magen. Rieds Linksverteidiger hatte nach dem Schlusspfiff einen Assistenten beleidigt – schwächte somit sein Team vor dem so wichtigen Spiel gegen Altach am Freitag. Auch bei Co-Trainer Michael Madl – er sah Gelb/Rot – und Ried-Boss Roland Daxl brannten nach dem Schlusspfiff die Sicherungen durch: Der Unparteiische zeigte Rieds Präsident Daxl an. "Emotionen gehören zum Spiel, aber es gibt auch Grenzen", sagt Hameter, der nach dem Spiel zugab: "Nicht alle Entscheidungen waren optimal."

Nachspiel für Jurisic und Daxl

Daxl widerspricht bei der Wortwahl: "Ich habe Herrn Hameter weder persönlich beleidigt noch berührt, sondern lediglich meine Meinung lautstark zum Ausdruck gebracht." In der Anzeige gegen ihn heiße es, dass er den Platz gestürmt habe. "Ich bin gespannt, wie das der Strafsenat sieht und ob ein ‚Platzsturm‘ als Einzelperson möglich ist." Die Emotionen und Energien will Ried jetzt positiv in das Endspiel gegen Altach mitnehmen. Im Gegensatz zu Ried herrscht in Vorarlberg eine Krisenstimmung, weil die eigenen Leistungen schlecht sind. Gegen Hartberg hatte man erst nach 80 Minuten die erste Torchance.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger