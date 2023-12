Fix: SV Ried verpflichtete Alexander Mankowski

Seit Juli 2023 ist Alexander Mankowski vereinslos. Zuletzt kickte der 23-jährige Verteidiger für den Zweitligisten Floridsdorfer AC. Jetzt hat der Deutsche, der in Burghausen geboren wurde und dort auch für Wacker Burghausen spielte, einen neuen Verein gefunden. "Mankowski hat in Ried einen Vertrag unterschrieben, er ist jetzt einmal für die Jungen Wikinger vorgesehen", sagte Wolfgang Fiala, Sportdirektor der SV Ried am Dienstagabend auf Anfrage der OÖN. Sollte der Deutsche, der jetzt einmal seinen Trainingsrückstand aufholen muss, bei den Jungen Wikingern vollends überzeugen oder es bei den Profis einen personellen Engpass in der Verteidigung geben, ist ein Einsatz in der Zweiten Liga nicht ausgeschlossen. Mit Julian Baumgartner, der ab sofort als Cheftrainer der SV-Ried-Amateure fungiert, wird auf dem Platz der bisherige Kapitän und Führungsspieler fehlen.

40 Gegentore in 15 Spielen

Mankowski soll den Jungen Wikingern im Abstiegskampf der Regionalliga Mitte die Verteidigung stabilisieren. Wie dringend das notwendig ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Die zweite Mannschaft der SV Ried liegt nach 15 Runden mit lediglich 13 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, die Torstatistik. In der Herbstsaison kassierten die Jungen Wikinger bereits 40 Gegentreffer, das ist negativer Liga-Höchstwert. Mankowski absolvierte bisher 24 Spiele in der Zweiten österreichischen Liga sowie 52 Partien in der Regionalliga Bayern (für Schalding und Burghausen).

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

