Fix: SV Ried holt Innenverteidiger aus Deutschland

"Neuzugang vor dem Abschluss?" hatten die OÖN bereits am heutigen Dienstagvormittag um 9:43 Uhr getitelt - eine gute Stunde haben die Wikinger den Vollzug gemeldet: Der 28-jährige Deutsche Oliver Steurer, der zuletzt beim VfB Oldenburg aktiv war, hat einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben.

„Wir wollten noch einen linksfüßigen Innenverteidiger in den Kader nehmen, um dort noch bessere Alternativen zu haben. Oliver ist ein erfahrener Spieler, der unserer jungen Truppe mit seiner Führungsstärke helfen soll. Er passt in unser Profil, weil er neben seiner Erfahrung auch Größe und Schnelligkeit mitnimmt, was für unser Spiel sehr wichtig ist“, erklärt SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

„Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Das Projekt, die Mannschaft weiterzuentwickeln und wieder in die Bundesliga aufzusteigen, hat mich überzeugt. Ich selbst möchte hier in Ried den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und als Person weiter reifen. Ich bin überzeugt, dass ich mich hier sehr schnell zurechtfinden werde“, sagt Oliver Steurer.

