Ein Ex-Rieder nahm den Innviertlern die letzte Aufstiegshoffnung

So ungerecht kann Fußball sein: Wie auf einer schiefen Ebene verlief das Top-Spiel in der 2. Fußball-Liga zwischen der SV Guntamatic Ried und dem GAK – und trotzdem entführte der Tabellenführer aus der Steiermark mit einem 1:0-Erfolg drei Punkte aus dem Innviertel.

Mit Thomas Mayer traf ausgerechnet ein Ex-Rieder in der 75. Minute und nahm den Innviertlern damit die letzte kleine Aufstiegshoffnung. Die Grazer bauten den Vorsprung auf das Team von Trainer Maximilian Senft auf 16 Punkte aus.

Was Mayer 2018 mit Ried nicht gelungen ist, dürfte er jetzt mit den Rotjacken schaffen: Da hatte der 28-Jährige beim 7:1 gegen Kapfenberg in der letzten Runde zwar fünf Tore geschossen, nach dem Schlusspfiff gab es trotzdem Tränen, weil der Aufstieg mit Ried nicht geklappt hat.

Die Leistung der Innvierter war keineswegs schlecht – im Gegenteil: Angebtrieben von 6120 Fans übernahm das Heimteam ab dem Anpfiff das Kommando. In der siebenten Minute landete das Leder sogar schon im Tor der Grazer: Das Schiedsrichter-Team um Walter Altmann entschied bei einem Abschluss von Wilfried Eza aber auf Abseits – es war hauchdünn.

Ried ließ sich nicht beirren, spielte weiter mit hohem Tempo Richtung GAK-Tor: Mark Grosse (10.) und David Bumberger (16.) vergaben gute Möglichkeiten. Ganz knapp am Torerfolg waren die Hausherren in der 25. Minute: Ante Bajic traf nach idealem Grosse-Zuspiel nur das Außennetz.

Ried drückt, GAK trifft

Kurz darauf wären plötzlich die Gäste nach einer Unachtsamkeit der Rieder in Führung gegangen: Nach einem missglückten Rückpass rettete Ried-Goalie Andreas Leitner gegen GAK-Torjäger Daniel Maderner (28.).

Auch die zweite Halbzeit begann mit einem Schockmoment aus Innviertler Sicht: Ried-Schlussmann Andreas Leitner war herausgelaufen, verlor aber den Ball gegen Maderner: Der Grazer Stürmer verfehlte das leere Tor aus 40 Metern knapp (48.). Danach war Ried am Drücker: Fabian Wohlmuth (49.), Bajic (50., 69.), Eza (60., 65.), und Grosse (71.) kamen zu einer Vielzahl an Möglichkeiten. Das Tor schoss aber der GAK – so wird man Meister.

