Das ist das Winter-Vorbereitungsprogramm der SV Ried

Am 8. Jänner kickt die SV Guntamatic Ried die Winter-Vorbereitung an. Mit sieben Testspielen - darunter Duelle mit Bundesligist WSG Tirol oder dem Amateurteam von Bayern München - und einem Trainingslager in Slowenien bereitet sich der Innviertler Fußball-Zweitligist auf die Frühjahrssaison vor.

Die Termine im Überblick:

Montag, 8. Jänner, um 15 Uhr: Trainingsstart im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried

Freitag, 12. Jänner, 16 Uhr: Testspiel gegen Wallern in Wallern

Freitag, 19. Jänner, 13 Uhr: Testspiel gegen WSG Tirol im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried

Freitag, 19. Jänner, 18 Uhr: Testspiel gegen Bayern München II am Bayern Campus in München

Sonntag, 21. Jänner, bis Freitag, 26. Jänner: Trainingslager in Catez in Slowenien (mit einem Testspielen am Freitag, 26 Jänner -11 Uhr - gegen NK Bravo )

Freitag, 2. Februar: Testspiel (Gegner offen)

Freitag, 9. Februar, 13 Uhr: Testspiel gegen Wacker Burghausen in Burghausen

Freitag, 9. Februar, 17.30 Uhr: Testspiel gegen Hertha Wels in der Innviertel Arena in Ried

Freitag, 16. Februar, 20.30 Uhr: Frühjahrsauftakt 2. Liga: SV Guntamatic Ried – FAC Wien

