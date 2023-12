5:0 – SV Ried überwintert als erster GAK-Verfolger

Die Innviertler feierten im gestrigen Nachtragsspiel in der 2. Liga einen 5:0-Erfolg gegen das Amateurteam von Sturm Graz, überwintern als erster Verfolger von Tabellenführer GAK acht Punkte dahinter auf Platz zwei.

„Wir wollen unbedingt als Zweiter in die Winterpause gehen“, hatte Sportchef Wolfgang Fiala vor dem Auswärtsspiel in Wiener Neustadt – die Steirer mussten aufgrund der Unbespielbarkeit der eigentlichen Heimstätte in Gleisdorf in ein fremdes Bundesland ausweichen – gesagt. Die Kicker der Wikinger haben ihm seinen Wunsch erfüllt.

Bereits nach fünf Minuten stellten die Rieder die Zeichen auf Sieg: Wie schon beim jüngsten Auswärtsspiel in Dornbirn führte ein Out-Einwurf zum Torerfolg: Nikki Havenaar hatte das Leder direkt in den Gefahrenbereich geworfen, Abwehrkollege Oliver Steurer stand goldrichtig und traf mit Hilfe eines Sturm-Akteurs zum 1:0.

Ein Tor, das einmal mehr die Torgefahr der Rieder Defensivkräfte unterstrich: Es war der bereits elfte Treffer eines Rieder Abwehrspielers in dieser Saison – Bestwert in der zweithöchsten Spielklasse.

Vier Tore in Halbzeit zwei

Doch auch Rieds Angriffsabteilung kann Tore schießen – das bewies Mark Grosse in der 55. Minute: Im dichten Nebel der zweiten Halbzeit hatte der Rieder Stürmer den Durchblick bewahrt und traf mit seinem achten Saisontor zum 2:0.

Belmin Beganovic legte in der 64. Minute einen weiteren Treffer nach: Wilfried Eza hatte einen Ball der Grazer abgefangen und sofort den 19-Jährigen bedient, der vor dem Tor eiskalt blieb.

Im Finish bauten Eza (76.) und der eingewechselte Nik Marinsek (87.) den Vorsprung sogar noch weiter aus.

