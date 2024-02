2:3 - Last-Minute-Niederlage für SV Ried bei Admira

Albin Gashi erzielt in der Nachspielzeit das entscheidende Tor gegen Ried

Jetzt ist der Frühjahrsstart in die 2. Fußball-Liga endgültig verpatzt: Die SV Guntamatic Ried wartet nach der Auftakt-Pleite gegen den FAC in der Vorwoche auch nach dem heutigen 2:3 bei der Admira auf den ersten Punkt. Ein Elfmetertor von Albin Gashi sorgt für den umjubelten Siegtreffer der Niederösterreicher in der letzten Minute der Nachspielzeit (94.).

Bitter: Die Partie hätte für die Innviertler eigentlich perfekt begonnen: Nachdem ein Lupfer von Ante Bajic von den Hausherren noch vor der Linie geklärt werden konnte, waren die Admira-Kicker beim Nachschuss von Wilfried Eza (18.) machtlos. Lange hielt die Führung der Wikinger nicht: Nach einer Eckball-Verlängerung von Wilhelm Vorsager wurde Lukas Malicsek am langen Pfosten komplett alleingelassen - die Heimischen trafen in der 29. Minute zum 1:1.

Admira in Halbzeit zwei besser

Ein Tor, das den Verein aus der Südstadt die Überhand gewinnen ließ: Die Admira konnte den Schwung aus Halbzeit eins auch in den zweiten Spielabschnitt mitnehmen. Nach einem Ballverlust der Gäste hatten die Hausherren über Georg Davies schnell umgeschalten, seine Hereingabe verwertete Filip Ristanic zum 2:1 (64.).

Im Finish wird Ried-Verteidiger Wohlmuth zum tragischen Helden der Partie. Zuerst hatte der 21-Jährige nach einem Freistoß von Nemanja Celic zum 2:2-Ausgleich (79.) getroffen, in der Nachspielzeit verursachte er mit einem Handspiel den Elfmeter, der zum Siegtreffer für die Hausherren durch Gashi führt.

Während das Team von Trainer Max Senft den Frühjahrsstart komplett verpatzt hat, marschiert Tabellenführer GAK fleißig weiter: Die Steirer besiegten Dornbirn 3:0, konnten den Vorsprung auf Ried bereits auf 14 Punkte ausbauen. Der Aufstiegszug ist für die Innviertler wohl endgültig abgefahren...

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

