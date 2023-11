Uli Hoeneß über das DFB-Team: "Ich bin fassungslos"

Das 0:2 der deutschen Fußball-Nationalelf am Dienstag in Wien gegen Österreich hat Spuren in der schwarz-rot-goldenen Seele hinterlassen. Einer, der derartige Missstände klar anspricht, ist Uli Hoeneß.

"Ich bin fassungslos über diese Entwicklung und wüsste nicht, an welchen Schrauben man drehen muss, um dieses Chaos kurzfristig zu beseitigen", sagt der Ehrenpäsident des FC Bayern dem "kicker".

Besonders schwer, so der 71-Jährige weiter, wiege, dass die nächsten Länderspiele erst im März folgen. Bis dahin könne nichts korrigiert werden, das 0:2 gegen Österreich sowie das 2:3 nur wenige Tage zuvor gegen die Türkei blieben im Raum stehen. Wenn es darum geht, Vorfreude für die nächstes Jahr anstehende Heim-EM entstehen zu lassen, ist dies verheerend.

Kritik an einzelnen Spielern vermied Hoeneß, für den der Fehler im System liege. Auffallend sei die Zweikampfschwäche.

