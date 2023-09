Toni Polster parodiert Marko Arnautovic: "I loss eam a sche‘ grüßn" 

Marko Arnautovic erzielte beim 3:1-Sieg der Österreicher in der EM-Qualifikation am Dienstag in Schweden zwei Tore. Es waren seine Treffer Nummer 35 und 36 im ÖFB-Dress, womit er in der ewigen Nationalteam-Torschützenliste Hans Krankl (34) hinter sich ließ.

Vor Arnautovic befindet sich nur noch Toni Polster (44), den er nach dem Schweden-Sieg via ORF ausrichtete: "Schöne Grüße nach Hause! Die werden sicher auf der Couch zugeschaut haben." Angesichts des Vorsprungs von Polster fügte der 34-Jährige noch hinzu: "Glückwünsch an Toni für seine 44 Tore - er kann entspannt bleiben."

Fußball-Legende Polster dürften die Grüße erreicht haben. Denn am Mittwochabend postete der ehemalige Stürmerstar auf Instagram ein Video, in dem er Arnautovic parodierte. Der 59-Jährige strickte sich seine kurze Hose so hoch, wie es der Inter-Angreifer gerne macht. Bei Arnautovic kommen dadurch die Tattoos auf den Oberchenkeln so richtig zur Geltung.

"Toni machst du einen auf Arnautovic heute?", fragt der Kameramann. Polster entgegnet: "Der Marko ist eine Inspiration für ganz Fußball-Österreich." Mangels Tattoos richtet sich Polster die Hose dann doch zurecht und lässt ihn auch schön grüßen. Einmal ein Schmähbruder, immer ein Schmähbruder:

