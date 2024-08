Raketenalarm in Kiew: ÖFB-Teamchef Rangnick musste in Bunker flüchten

Dramatische Szenen für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick: Nach dem Perspektivlehrgang folgte der 66-Jährige einer Einladung des ukrainischen Fußballverbandes. In Kiew hat er am Wochenende einen Vortrag vor 103 Trainern gehalten.

Dabei soll laut des Blogs von Peter Linden zu einem dramatischen Vorfall gekommen sein. Aufgrund eines Raketen-Alarms mussten der Deutsche und ÖFB-Videoanalyst Stefan Oesen ihren Vortag unterbrechen.

Für mehr als 30 Minuten ging es in einen Luftschutzkeller, danach wurde der Vortrag fortgesetzt. Rangnick stand anschließend auch noch für Fragen zur Verfügung. Mittlerweile soll der Nationaltrainer aus der Ukraine abgereist sein. Am Samstag ging es laut Linden mit dem Auto über 600 Kilometer in die moldawische Hauptstadt Chisinau und dann per Flugzeug nach Hause.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper