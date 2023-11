Diese ÖFB-Elf soll Deutschland das Fürchten lehren

Langsam, aber sicher steigt das Fußball-EURO-Fieber. Bevor am 2. Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie die Auslosung der sechs Vierer-Gruppen über die Bühne gehen wird, treffen zwei der 24 Endrunden-Teilnehmer im Wiener Ernst-Happel-Stadion aufeinander. Der Klassiker Österreich gegen Deutschland, der auch bei der EURO möglich wäre, beginnt in Kürze.

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat bereits mehr als eine Stunde vor dem Anpfiff seine Startelf für das prestigeträchtige freundschaftliche Länderspiel nominiert. Die einzige echte Überraschung betrifft die Position des Linksverteidigers: Philipp Mwene (FSV Mainz 05), der beim vergangenen Lehrgang verletzungsbedingt gefehlt hat, bekommt an Stelle von Maximilian Wöber eine Chance.

"Es ist ein interessantes Match für die Spieler und Zuschauer, für beide Nationen sicher ein besonderes Spiel", sagte der Coach: "Ich erwarte ein brisantes und spannendes Kräftemessen, es kann durchaus mit einem Derby verglichen werden." Klar, dass niemand verlieren möchte.

In Rangnicks Formation scheinen nicht weniger als acht Protagonisten auf, die ihre Brötchen in der deutschen Bundesliga verdienen: Neben Mwene sind das Philipp Lienhart (SC Freiburg), Konrad Laimer (FC Bayern München), Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner (alle RB Leipzig). Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) und Michael Gregoritsch (SC Freiburg).

Und so sieht die ÖFB-Aufstellung aus: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kapitän David Alaba, Lienhart, Mwene; Laimer, X. Schlager, Seiwald, Sabitzer; Baumgartner, Gregoritsch.

Mehr zum Thema Nationalteam Nationalteam Rangnicks Probleme hätte Nagelsmann wohl gerne Beim Länderspiel-Klassiker Österreich gegen Deutschland (20.45) liegt der Druck in Wien heute bei den Gästen Rangnicks Probleme hätte Nagelsmann wohl gerne

Auch Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich festgelegt: Kevin Trapp beginnt im Tor, in der Abwehr spielen Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Mats Hummels und Kai Havertz, die Mittelfeld-Zentrale bilden Ilkay Gündogan und Leon Goretzka, flankiert von Serge Gnabry, Leroy Sane und Julian Brandt. Als Spitze ist Niclas Füllkrug vorgesehen.

Für die Bayern-Stars Joshua Kimmich und Thomas Müller bleiben nur Plätze auf der Ersatzbank.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.