ÖFB-Cup: 2000 Fans geben Sturm Rückenwind gegen den LASK

Das neue Fußballjahr beginnt für den LASK, wie das alte geendet hat: mit einem Duell gegen Sturm Graz. Im Gegensatz zum packenden 3:3 in der letzten Bundesliga-Herbstrunde wird es am Samstag im Cup-Viertelfinale im Linzer Stadion (18 Uhr) einen Sieger geben.

2000 Grazer Fans werden Sturm auf der Gugl Rückenwind geben, in die Offensive werden sie aber ihre Mannschaft nicht schreien können: Trainer Nestor El Maestro wird wie schon beim Bundesligaduell eine enorm dichte Defensive aufbieten und auf Konter hoffen. Das wäre im Dezember beinahe aufgegangen, als Sturm nach 24 Minuten 3:0 führte. Erst danach fand der LASK die Mittel, den Abwehrriegel zu knacken, und war am Ende sogar dem Sieg nahe.

El Maestros Ansatz ähnelt jenem von Vorgänger Roman Mählich. Der jetzige Lustenau-Trainer war im Frühjahr bei einigen Sturm-Führungsspielern nicht gut angeschrieben, weil er aus ihrer Sicht zu viel trainieren ließ. Was sie im Sommer als Folge der Trennung von Mählich bekamen, war noch mehr Training unter dem detailverliebten El Maestro.

Dass viel Arbeit wartet, zeigte die Vorbereitung: Nach dem 2:1 gegen Blau-Weiß Linz verlor Sturm gegen Osnabrück (1:3) und Stettin (1:2), dazwischen gab es ein 0:0 gegen Constanta.

Sieg bei der Generalprobe

Erst bei der Generalprobe gegen den slowenischen Klub Domzale, bei der die Zugänge Lukas Jäger und Kevin Friesenbichler debütierten, gab beim 4:1 wieder einen Sieg. Doch nicht nur die Ergebnisse waren wenig berauschend: Isaac Donkor, beim 3:3 ganz stark, fällt mit einer Syndesmosebandverletzung aus, Kiril Despodow spielte in der Vorbereitung wegen Knöchelproblemen nur 60 Minuten. Dazu hat sich der hochveranlagte Bulgare mit seiner Art bisher wenige Freunde im Team gemacht. Der LASK scheint besser in Schuss zu sein. Die Vorgeschichte kann aber wertlos sein, wenn es am Samstag ernst wird.

Wirbel um LASK-Tickets für Alkmaar

Auch die LASK-Fans packte für das Europa-League-Hinspiel gegen Alkmaar am 20. Februar die Reiselust. Mehr als 1200 hatten Flug und Hotel gebucht, noch bevor ein Kartenkontingent feststand. Weil der Gegner nur die verpflichtenden 850 Plätze zur Verfügung stellt, stehen einige ohne Ticket da.

Die Fanklubs sind sauer und forderten zuletzt per offenem Brief den Verein auf, die Situation zu lösen.

Es war fatal, dass 300 Karten vor dem offiziellen Verkaufsstart am 21. Jänner abgesetzt wurden. "Wir haben nicht mit diesem extremen Ansturm gerechnet“, sagte Klubmanager Andreas Protil. Der Klub hatte zudem den Fanklubs ein Kontingent versprochen. Nach der Rückmeldung, dass nicht alle gebraucht werden, zog der LASK 50 Karten ab – laut den Fanklubs zu früh und zu viele. „Wir haben alles versucht, das irgendwie zu richten“, erzählt Protil. „Das ist leider nicht für alle gut gegangen."

Zumindest jene Dauerkartenbesitzer, die schon eine Reise gebucht hatten, konnten bedient werden. Protil: „Es ist eine unglückliche Situation. Es tut uns leid. Wir haben daraus gelernt.“





