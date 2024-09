Nach Derby-Niederlage: Absage beim LASK 

Es ist eine Nachricht, die für den LASK weder unerwartet noch besonders ungelegen kommt: Nach dem 0:1 im Derby gegen den FC Blau Weiß Linz hatte Trainer Markus Schopp bereits gemeint, dass in der aktuellen Lage jedes Training hilft. Der Coach wird sich in der kommenden Woche voll auf das nächste Meisterschaftsspiel gegen den GAK am kommenden Samstag in der Raiffeisen-Arena vorbereiten.

Eigentlich hätten die Schwarz-Weißen davor am Dienstag im ÖFB-Cup in Himberg gegen den Wiener Regionalligisten SV Mauer gespielt. Die Partie wurde bereits am Sonntag vorzeitig abgesagt. Auch ein Ersatztermin steht bereits fest: Die Partie wird mit einer Woche Verspätung am 24. September ausgetragen.

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

