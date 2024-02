Michorl nach China? "Rechne mit keinem Abgang"

Bleibt Peter Michorl zumindest bis Sommer beim LASK oder verlässt der Mittelfeldspieler die Schwarz-Weißen doch noch? Es sieht danach aus, als würde der 28-Jährige zumindest seinen bis Sommer laufenden Vertrag erfüllen.

Zuletzt war Michorl mit einem Wechsel nach China in Verbindung gebracht worden, aus einem Transfer noch in dieser Übertrittszeit wird aber wohl nichts, denn: Am morgigen Mittwoch endet auch in China das Winter-Transferfenster. LASK-Sportchef Radovan Vujanovic geht nicht davon aus, dass Michorl die Athletiker noch verlässt. "Ich rechne mit keinem Abgang", sagt Vujanovic auf OÖN-Nachfrage.

Im Trikot der LASK-Profis wird man den Spielmacher wohl aber trotzdem nicht mehr sehen. Seit der Winterpause trainiert Michorl mit dem Amateur-Team, kam auch in Testspielen der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Im Sommer trennen sich nach zehn Jahren endgültig die Wege.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

