Letzter Test in Belek: LASK gewinnt Regenschlacht 3:0

Würdiger Abschluss des Trainingslagers von Fußball-Bundesligist LASK: Die Linzer feierten vor der morgigen Abreise aus der Türkei einen 3:0-Testspielerfolg gegen den polnischen Erstligisten Lech Posen.

Ursprünglich wäre es geplant gewesen, dass die LASK-Mannschaft zwei Halbzeiten zu je 60 Minuten bestreitet - aufgrund starker Regenfälle wurde das Testspiel aber regulär nach 90 Minuten abgepfiffen. Nach 30 Minuten hatte bereits extremer Niederschlag eingesetzt - vor allem in der letzten halben Stunde, in der der zweite LASK-Block im Einsatz war, glich die Partie eher einem Wasserballspiel.

Trotzdem gab es für LASK-Trainer Thomas Sageder wichtige Erkenntnisse: Bis zur 45. Minute ließ er Sascha Horvath und Neuzugang Valon Berisha gemeinsam im Mittelfeld-Zentrum spielen, eine Etappe davor kurbelte Robert Zulj in gewohnter Manier. Es sah nach einer zwar sehr offensiven, aber auch vielversprechenden Konstellation aus. Vor allem Zulj machte in seiner Rolle als Spielmacher einmal mehr den Unterschied aus: Beide Tore von Moses Usor (17., 44.) hatte der 31-Jährige mustergültig vorbereitet.

Den 3:0-Endstand erzielte Lenny Pintor. Zu diesem Zeitpunkt war aufgrund vieler Wasserpfützen auf dem Spielfeld an ein seriöses Fußballspiel schon nicht mehr zu denken, wovon auch der Linzer Offensivspieler in dieser Situation profitierte: Ein Pass vom gegnerischen Torhüter war in einer Wasserlache hängengeblieben, Pintor reagierte am schnellsten und schoss zum 3:0 ein.

So spielte der LASK

Lawal (60. Jungwirth/82. Steinbauer); Ziereis (75. Peric), Andrade (60. Luckeneder), Talowjerow (82. Eisschill); Flecker , Berisha (45. Ljubic), Horvath (60. Jovicic), Bello (60. Ba); Zulj (60. Kone); Usor (60. Pintor), Ljubicic (60. Goiginger)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.