LASK-Verteidiger Talowjerow spielte beim EM-Test durch

Die Ukraine verlor in Polen 1:3.

Von zwei EM-Teilnehmern war man beim LASK fix ausgegangen - nachdem Tobias Lawal von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick völlig überraschend doch in den Sommerurlaub geschickt wurde, ist bei der Endrunde in Deutschland mit Maksym Talowjerow nur ein Athletiker am Ball.

Beim vorletzten EM-Test der Ukraine spielte der 23-Jährige beim 1:3 gegen Polen in Warschau durch. Polen ging durch Treffer von Sebastian Walukiewicz von Empoli (11.) und Neapel-Legionär Piotr Zielinski (16.) schnell 2:0 in Führung. Taras Romanczuk (30.) legte vor der Pause ein weiteres Tor nach, Artem Dowbyk (41.) brachte die Ukraine etwas näher.

In der zweiten Hälfte kam auch wegen diverser Wechsel auf beiden Seiten kein flüssiges Spiel mehr zustande. Polens Topstar Robert Lewandowski wurde in der 61. Minute eingetauscht und vergab in der 88. Minute eine gute Möglichkeit. Kurz davor hatte Talowjerow Gelb gesehen.

Am Dienstag steigt die ukrainische EM-Generalprobe gegen Moldau. Bei der Endrunde sind Belgien, die Slowakei und Rumänien die Gegner.

