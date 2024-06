Österreichs EM-Kader ist für LASK-Torhüter extrem bitter

Es ist die bittere Seite des Fußballs. Am Freitag knapp nach 17 Uhr hoben Österreichs Nationalteamspieler im Charterflieger in Richtung Schweiz ab, wo heute (18 Uhr, Servus TV live) in St. Gallen die EM-Generalprobe gegen die Schweiz auf dem Programm steht. Fast zeitgleich ging es für LASK-Torhüter Tobias Lawal – der noch dazu am Freitag seinen 24. Geburtstag hatte – nach Hause beziehungsweise in Richtung Urlaub.