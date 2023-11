LASK: So viele Tickets gibt es für Liverpool-Spiel

Lange musste man beim LASK auf eine definitive Antwort des FC Liverpool warten - jetzt ist sie nach längerem Nachverhandeln gekommen.

Der LASK bekommt für das Auswärtsspiel am 29. November an der Anfield Road 2350 Karten zur Verfügung gestellt. Das große Problem bisher:

Weil eine Baufirma in Konkurs ging, wird der gesamte Oberrang des "Anfield Stands" hinter dem Tor leer bleiben. Eigentlich hätte das Stadion ab September eine Kapazität von 61.500 Zuschauern haben sollen. Da dem Auswärtsklub laut Regulativ 5 Prozent der aufgelegten Karten zustehen, wären es in diesem Fall mehr als 3000 gewesen. So wurden es am Ende nach langen Gesprächen "zumindest" 2350 Tickets, die so aufgeteilt werden:

Fanclubs: Bereits vor längerer Zeit wurde vom Klub bei sämtlichen offiziellen Fanclubs der Schwarz-Weißen nach den Bedürfnissen für dieses Spiel angefragt. Nach den Endverhandlungen mit dem FC Liverpool steht jetzt endgültig fest, dass sämtliche Wünsche der Fanklubs erfüllt werden können.

Fanflieger: Insgesamt wird es acht ausgebuchte Fanflieger von Linz aus geben, die entweder am Spieltag oder am Tag vor dem Match abheben.

Einen weiteren Vorverkauf wird es nicht mehr geben, da das Kartenkontingent bereits ausgeschöpft ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.