LASK in Belek: Sieg im ersten Testspiel

Der LASK gewann das erste Spiel des neuen Jahres: In Belek siegten die Athletiker gegen den deutschen Zweitligisten Rostock mit 2:1.

Zugang Valon Berisha gab sein Debüt für den LASK. Er spielte in den ersten 33 Minuten einer torlosen ersten Halbzeit. Nach der Pause brachte Juan-Jose Perea Rostock in Führung (49.) Thomas Goiginger glich per Elfmeter aus (69.), nachdem Lenny Pintor im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Den Siegtreffer erzielte Filip Stojkovic: Er staubte ab, nachdem ein Kopfball von Ivan Ljubic an der Stange gelandet war - 2:1 (87.).

Das Vorbereitungsprogramm

Tore: Goiginger (69./Elfmeter), Stojkovic (86.); Perea (49.)

1. Halbzeit: Lawal; Ziereis, Andrade, Talowjerow; Flecker, Berisha (33. Ljubic), Jovicic, Bello; Ljubicic, Zulj, Usor

2. Halbzeit: Siebenhandl; Stojkovic, Ljubic,

Luckeneder; Flecker (62. Peric), Talowjerow (62. Eisschill), Horvath, Ba; Goiginger, Kone, Pintor

LASK – FCSB Bukarest

Donnerstag, 15 Uhr | Belek:

LASK – Posen

Freitag, 26. Jänner | Zeit und Ort offen:

LASK - Podbrezova

Erste Pflichtspiele:

ÖFB-Cup, Viertelfinale | Freitag, 2. Februar, 18 Uhr:

LASK – Salzburg

Bundesliga, 18. Runde | Sonntag, 11. Februar, 17 Uhr:

LASK – Klagenfurt

