Kein Zulj, keine LASK-Tore: Das 0:0 in Hartberg verlängerte zwei Serien

Moses Usor traf in der 4. Minute die Latte.

Kapitän Robert Zulj meldete sich erkrankt ab – und die Chance auf einen Sieg für den LASK in Hartberg war offenbar dahin. Der neunfache Torschütze fehlte zum dritten Mal in der laufenden Fußball-Bundesliga-Saison, zum dritten Mal blieben die Athletiker beim 0:0 ohne Treffer.

0:2 gegen Blau-Weiß Linz, 0:0 gegen Austria Wien, dazu der Cup-Aufstieg im Elfmeterschießen in Kapfenberg, bei dem ohne den geschonten Zulj in 120 Minuten gegen den Zweitligisten kein Treffer gelang – niemand springt als Torschütze ein, wenn der Kapitän fehlt. "Wir hatten in den ersten 20 Minuten drei Chancen, da müssen mindestens zwei hinein", sagte Valon Berisha, der Zulj auf der Zehnerposition vertrat. Moses Usor traf die Latte (4.), zwei Mal jubelte er über das 1:0, die Treffer zählten wegen Abseits nicht (8., 47.).

Zwei Mal feierte der LASK das vermeintliche 1:0, zwei Mal wurde das Tor aberkannt. Bild: GEPA pictures/ Johannes Friedl (GEPA pictures)

Auch die Überzahl nach dem Ausschluss von Ousmane Diakite (68.) half nicht. "Wir müssen, wenn wir ein Mann mehr sind, mehr machen und vielleicht mehr schießen", sagte Berisha. Der Zug zum Tor, Ideen und der Mut, auf engem Raum zu kombinieren, fehlten – genau das, was Zulj ins Spiel bringen kann.

Zehn Mal sieglos gegen Hartberg

Die Torflaute des LASK ohne den 32-Jährigen ist kein neues Phänomen: Vier der fünf Partien ohne Zulj in der vergangenen Saison verloren die Linzer torlos, der einzige Treffer zum 1:0-Sieg gegen Lustenau fiel aus einem Elfmeter.

Noch länger reicht die Negativserie gegen Hartberg zurück: Das Unentschieden war das zehnte sieglose Spiel in Serie gegen die Oststeirer. Nach derzeitigem Tabellenstand gibt es in der Meistergruppe zwei weitere Chancen, den Angstgegner zu besiegen.

Videoreferee im Dauereinsatz

LASK-Trainer Thomas Sageder bedauerte viele falsche Entscheidungen im Offensivspiel. Referee Arnes Talic konnte seine dank On-Field-Reviews ausbessern: Zwei Mal wurde er nach Fouls an Valon Berisha von Videoreferee Sebastian Gishamer wegen Rot-Verdachts zum Monitor geschickt.

Beim ersten Mal hatte Talic das Foul von Paul Komposch nicht einmal geahndet (19.) und zeigte nach Videostudium dann Gelb. Beim zweiten Einsatz hatte er ursprünglich auf Foul von Valon Berisha entschieden und diesem Gelb gezeigt. Nach On-Field-Review, bei dem die Karten neu gemischt werden können, nahm er Berishas Verwarnung zurück und schickte Ousmane Diakite mit Rot vom Feld (68.).

Schiedsrichter Arnes Talic schaute in Hartberg viele Videos. Bild: GEPA pictures/ Avni Retkoceri (GEPA pictures)

Hilfe brauchte Talic auch, als nach einem Corner der Ball auf der Schulter von George Bello landete. Talic pfiff Strafstoß – und nahm ihn wieder zurück (80.).

