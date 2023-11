In Liverpool herrscht (noch) die Ruhe vor dem LASK-Fanansturm

Liverpool - das ist Fußball und die Beatles. Ein Besuch im Beatles-Museum zahlt sich immer aus. Auf dem Weg zwischen Museum und Stadion gibt es kaum ein Haus, kaum eine Garagentüre, das nicht mit einer Widmung für den FC Liverpool versehen ist - oder der legendäre Ausspruch "You´ll never walk alone":

Bild: Mag

Am Nachmittag wird Liverpool dann auch in Schwarz-Weiß getaucht sein. Die LASK-Spieler haben sich schon am Mittwoch Abend mit dem "heiligen Rasen" an der Anfield Road vertraut gemacht.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Vorfreude ist bei allen riesig - der Respekt und die Ehrfurcht nach der ersten gemeinsamen Einheit sicher schon geringer geworden.

Heute werden sich die LASK-Spieler in aller Ruhe auf das Spiel vorbereiten. Es gibt kein echtes Training mehr, sondern nur eine lockere Aktivierungseinheit im Hotel.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Sicher werden die Spieler auch noch einen kurzen Spaziergang rund um das Hotelgelände machen, ehe Trainer Thomas Sageder am späten Nachmittag die Mannschaftsbesprechung abhält. Vielleicht treffen sie dabei auch schon auf den einen oder anderen LASK-Fan, der sich in den örtlichen Pubs rund um das Stadion auf das Spiel einstimmen wird. Ein Klassiker: Das offizielle Pub "Birthplace of Liverpool FC" - heißt übersetzt: Geburtsort des Liverpool FC.

LASK in Liverpool Bild: Mag

Rund 80 Minuten vor Spielbeginn geht es dann ins Stadion - wo die Fans wohl schon auf ihre Mannschaft warten werden.

Mehr zum Thema LASK LASK Reportage aus Liverpool: "So etwas erlebt man nicht jeden Tag" LIVERPOOL. 2500 Anhänger feuern den LASK heute (21 Uhr, Servus TV) im legendären Stadion an der Anfield Road an. Reportage aus Liverpool: "So etwas erlebt man nicht jeden Tag"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.