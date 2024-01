Husein Balic verlässt den LASK

189 Pflichtspielminuten sammelte Husein Balic im Herbst nur an, im Trainingslager, in dem der LASK aktuell in Belek Anlauf auf das Frühjahr nimmt, war kein Platz mehr für den 27-Jährigen, dessen Rückennummer übernahm Zugang Valon Berisha - alles deutete auf einen Abgang hin, der nun offiziell wurde: Balic wechselt zu LKS Lodz.

Der Flügelspieler unterschrieb beim Letzten der polnischen Liga einen Vertrag bis Sommer 2025 mit einer Option auf eine weitere Saison. Im Herbst hat der Aufsteiger in 18 Partien nur zehn Punkte eingespielt, der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt bereits neun Zähler. "Wir glauben, dass er eine erhebliche Verstärkung sein wird", sagte LKS-Lodz-Sportdirektor Janusz Dziedzic.

Ein Länderspiel im November 2000

Balic war im Jänner 2020 von St. Pölten zum LASK gekommen und hatte sich damals gegen das Angebot von Rapid entschieden. Im November 2020 brachte ihn der damalige Teamchef Franco Foda zum ersten und einzigen Mal im ÖFB-Team zum Einsatz - gegen Luxemburg (3:0).

Der gebürtige Linzer war in insgesamt 122 Pflichtspielen für den LASK am Ball, erzielte dabei 22 Tore und bereitete zwölf weitere vor. im Herbst der Saison 2022/23 brachte ihn der damalige Trainer Dietmar Kühbauer nur noch fünf Mal als Joker zum Einsatz, zumeist schaffte er es nicht in den Kader. Bei der Leihe im Frühjahr zu Altach nahm er als Stammspieler wieder Tempo auf, beim LASK war er aber auch unter Kühbauer-Nachfolger Sageder nicht gefragt.

Balics Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen, der Abschied erfolgte nun schon ein halbes Jahr vorher. "Wir haben eine gute Lösung für Husein und den LASK gefunden", erklärte Sportgeschäftsführer Radovan Vujanovic, der sich bei Balic für den Einsatz im LASK-Trikot in den vergangenen drei Jahren bedankte: "Er hat sich stets vorbildlich verhalten."

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

