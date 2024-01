Für doppelte Generalprobe kehrt der LASK heute nach Pasching zurück

In einer Woche startet Fußball-Bundesligist LASK mit einem echten Topspiel in das Pflichtspieljahr 2024: Im Cup-Viertelfinale empfangen die Athletiker am kommenden Freitag (18 Uhr) Meister Salzburg. Heute läuft sich das Team von Trainer Thomas Sageder bei einer doppelten Generalprobe für das Pokal-Highlight warm: In zwei Partien über jeweils 90 Minuten soll gegen den slowakischen Erstligisten FK Zeleziarne Podbrezova jeder LASK-Kicker noch einmal reichlich Spielzeit bekommen.

Zu viel in die Karten lässt sich LASK-Trainer Sageder nicht blicken: "Wir werden noch einige Dinge probieren. Mit Salzburg beschäftigen wir uns dann erst ab Montag." Fix ist hingegen das Debüt von Bayern-Neuzugang Lucas Copado im schwarz-weißen Trikot. Sageder: "Er hat in den ersten Trainings bereits einen guten Eindruck hinterlassen, ist ein technisch sehr versierter Bursche."

Allzu viele Personen werden dessen ersten Auftritt für den LASK aber nicht live miterleben: Die Linzer lassen die Rollbalken herunter – das Testspiel findet in Pasching unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Während die LASK-Kicker seit Montag für den Trainingsbetrieb endgültig auf die Linzer Gugl übersiedelt sind, ist es in der Zukunft trotzdem durchaus denkbar, dass sie für das eine oder andere Testspiel weiter nach Pasching zurückkehren.

BW-Kicker relaxen am Strand

Für Stadtrivale Blau-Weiß Linz stand im türkischen Side nach dem ersten Camp-Test am Mittwoch (0:0 gegen Paksi) gestern die Regeneration im Vordergrund: Bevor es heute mit zwei Trainingseinheiten wieder intensiver wird, haben die BW-Kicker den gestrigen freien Nachmittag am Meer genossen oder dem Urlaubsort an der türkischen Riviera einen Besuch abgestattet.

