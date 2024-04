Ex-LASK-Kicker blamiert sich bei Elfmeter

Ante Budimir ist aktuell für Osasuna am Ball

Diese Szene wird Ante Budimir wohl noch länger beschäftigen: Der ehemalige Stürmer des LASK trat im spanischen Erstliga-Spiel zwischen Osasuna und Valencia in der 97. Minute zum Elfmeter für die Hausherren an. Sein Team lag zu diesem Zeitpunkt der Partie 0:1 in Rückstand.

Bitter: Der 32-Jährige vergab kläglich - aber sehen Sie selbst:

Ein Fehlschuss, der dem Kroaten nur selten passiert: Mit 16 Saisontoren gehört Budimir zu den besten Angreifern in La Liga. Seine

Anfänge machte der Angreifer, der in seiner fußballerischen Karriere schon viel gesehen hat, in Linz: 2008 kam er aus seiner kroatischen Heimat nach Oberösterreich - das Kapitel bei den Schwarz-Weißen wurde nach nur drei Monaten aber schon wieder beendet. Der kuriose Hintergrund: Trotz intensivster Bemühungen vom damaligen Klubmanager Helmut Nussbaumer bei der FIFA konnte der LASK aufgrund Unklarheiten bezüglich der Höhe der Ausbildungsentschädigung keine Freigabe vom kroatischen Verband erwirken, worauf Budimir Linz am 1. Oktober 2008 wieder verließ und danach fast ein Jahr vereinslos war.

Ante Budimir 2008 beim Trainingsstart des LASK Bild: Gepa

Seiner Karriere tat das Missverständnis in Linz aber keinen Abbruch: Über die kroatischen Klubs Inter Zapresic und NK Lokomotiva schaffte Budimir 2014 den Sprung zum deutschen Zweitligisten St. Pauli. Es folgten Transfer nach Italien zu Crotone und Sampdoria Genua sowie nach Spanien zu Mallorca und Osasuna.

