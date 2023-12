Entscheidungsspiel gegen Toulouse: 4 Gründe, die für den LASK sprechen

Legt sich der LASK am Donnerstag ein großes Geschenk unter den schwarz-weißen Christbaum? Mit einem Heimsieg in der Fußball-Europa-League gegen Toulouse (18.45 Uhr, ORF 1) überwintern die Athletiker im Europacup – sofern Liverpool Schützenhilfe leistet.

Im Rennen um Platz drei, der den Umstieg ins Sechzehntelfinale der Europa Conference League bedeutet, braucht der LASK keinen Rechenschieber. Ein Sieg ist Voraussetzung, gleichzeitig darf Konkurrent Saint-Gilloise nicht gegen Liverpool gewinnen. Wie es im Parallelspiel läuft, darüber will LASK-Trainer Thomas Sageder nicht auf dem Laufenden gehalten werden. "Ich mag es nicht. Unsere Ausgangsposition verändert sich nicht durch das Parallelspiel, während des Spiels hat es keine Relevanz für uns. Wir müssen einfach gewinnen." Das spricht für die schwarz-weiße Bescherung:

Das Hinspiel: In Toulouse verlor der LASK 0:1, aber auch die Niederlage dient als Mutmacher. "Wir müssen in beiden Sechzehnern die wichtigen Momente für uns entscheiden – das ist uns im Hinspiel nicht gelungen", erklärte Verteidiger Philipp Ziereis die Lehren. Der Gegentreffer war unglücklich, Marin Ljubicic und Moses Usor brachten nach der Pause jeweils den Ball nicht im leeren Tor unter. Nun würden beide wohl ähnliche Chancen verwerten – mit dem Selbstvertrauen, das beide durch je ein Tor am Samstag aus Lustenau (3:1) mitnahmen. Usor hat seit dem ersten Duell mit Toulouse einen großen Entwicklungsschritt gemacht.

Die Form: Nicht nur Usor ist in Schwung gekommen – der LASK hat Tempo aufgenommen, nur die Krankheitswelle bremste zuletzt ein wenig den Spielfluss. Toulouse hat seit dem Heimspiel gegen den LASK nur eine von elf Partien gewonnen – gegen Liverpool (3:2). In der französischen Liga ging es zuletzt im freien Fall nach unten. Am Sonntag setzte es beim Letzten Lyon ein 0:3. Sageder war vor Ort und sah die Schwächen von Toulouse bei Standardsituationen.

Der Heimvorteil: Nur Liverpool hat in der laufenden Saison in der Raiffeisen-Arena gewonnen (3:1), von den zehn weiteren Heimspielen gewann der LASK acht – unter anderem gegen Saint-Gilloise vor fünf Wochen. Das 3:0 erinnerte an die großen Europacupnächte der Vergangenheit. Wie in Toulouse hatten die Athletiker auch gegen die Belgier auswärts unglücklich verloren, daheim ließ der LASK angetrieben von den Anhängern im ausverkauften Stadion Saint-Gilloise keine Chance. "Die Fans haben uns unglaublich unterstützt", betonte Sageder im Rückblick auf die bisher 27 Pflichtspiele im Herbst.