Im Millionenspiel gegen Toulouse muss der LASK auf sich selbst schauen

Es ist eine Ausgangsposition, die man beim LASK zu Saisonbeginn wohl blind unterschrieben hätte: Platz drei in der Liga samt guter Blickrichtung in Richtung der Top-Zwei Salzburg und Sturm Graz plus das morgige Europacup-Endspiel gegen Toulouse (Raiffeisen Arena, 18.45 Uhr, ORF eins live), um als Dritter in der Conference League zu überwintern. Zwar benötigt man dafür auch Schützenhilfe des FC Liverpool – die Engländer dürfen beim belgischen Klub Saint-Gilloise nicht verlieren.