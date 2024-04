Einspruch im Eiltempo erfolgreich: Protestkomitee erteilte dem LASK die Lizenz

Die Einspruchsfirst wäre noch bis kommenden Montag gelaufen, das Protestkomitee hätte spätestens am 29. April entschieden - doch weil der Fall so klar war, ging es im Eiltempo: Das Protestkomitee der Fußball-Bundesliga gab dem Einspruch des LASK statt und erzeilte die Lizenz für die kommende Saison. In erster Instanz hatte der Senat 5 noch beanstandet, dass nach der Trennung von Thomas Sageder der ersten Mannschaft kein Pro-Lizenz-Trainer zugeordnet war.

Als Interimscoach hatte der LASK Maximilian Ritscher vorgestellt. Der 30-Jährige hat bisher nur die A-Lizenz. Nicht einmal diese ist grundsätzlich eine Voraussetzung, um einen Bundesligaklub übergangsmäßig betreuten zu können: Das Regulativ gestattet 60 Tage ohne ausreichend qualifizierten Trainer - nicht aber die Lizenzierungsbestimmungen an den Stichtagen.

Dass der LASK der Bundesliga Thomas Darazs, der das notwendige Diplom erworben hat, als Sageders Nachfolger und Chef im Trainerteam nannte, war für den Senat 5 zu wenig. Die schnelle Entscheidung des Protestkomitees ist zumindest ein Fingerzeig, dass die Lizenzverweigerung in erster Instanz nicht verhältnismäßig war.

