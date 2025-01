Die große Chance: Wer drängt sich beim LASK für höhere Aufgaben auf?

Mit angenehmen 15 Grad Celsius empfing die Türkei den LASK zum Trainingslager. Bis 17. Jänner laufen sich die Athletiker in Belek für das Frühjahr der Fußball-Bundesliga warm.

Nach der Ankunft im Hotel "Maxx Royal" stand nur noch das Abendessen auf dem Programm. Sportlich wird es ab heute, wenn Trainer Markus Schopp das erste Mannschaftstraining des Jahres anpfeift – auf einem der beiden Rasenplätze des Fünf-Sterne-Komplexes. Die deutschen Bundesligisten Bremen und Mönchengladbach waren bereits im "Maxx Royal" zu Gast, Rapid trainierte vor zwei Jahren auf der Anlage und wohnte in der Nachbarschaft.

3500 Quadratmeter ist allein der Wellness-Bereich groß, den hoteleigenen Golfplatz gestaltete der vormalige Ryder-Cup-Kapitän Colin Montgomerie. Im Winter sind nicht alle der acht Pools, acht Restaurants und 16 Bars des Hotels geöffnet – viel Zeit und Kraft wird zwischen den Trainings aber ohnehin nicht zum Vergnügen übrig bleiben.

"Junge Spieler heranführen"

Das Geübte soll die Mannschaft am 16. Jänner im Testspiel gegen den ungarischen Vizemeister Paksi FC umsetzen. Zugang Ismaila Coulibaly reiste direkt an und lernt erst in Belek seine neuen Spielkameraden kennen – darunter acht bisherige Spieler des Amateurteams. „Es ist uns enorm wichtig, unsere jungen Spieler noch näher an die Mannschaft heranzuführen“, sagte Schopp. Einzig Torhüter Clemens Steinbauer wird an seinem Status als Nummer vier im Tor nichts ändern, die anderen haben zehn Tage Zeit, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen: Das sind die Youngsters des LASK:

Armin Midzic: Der 18-jährige Linzer gab sein Profidebüt in der Conference League: Der Innenverteidiger spielte zum Jahresabschluss gegen Vikingur Reykjavik (1:1) durch.

Marco Sulzner: Drei Mal stellte Schopp den 21-jährigen Steyrer auf. In den vergangenen beiden Saisonen war der 1,89 Meter große Mittelfeldspieler an die Vienna und an Amstetten verliehen.

Enis Safin: Der 20-jährige Mittelfeldspieler gab unter Schopp-Vorgänger Thomas Darazs sein Debüt. Es blieb beim Spiel gegen seinen Ex-Klub Austria Wien (1:2).

Modou Keba Cisse: Im Cup gegen Mauer (4:0) wechselte Schopp den 19-jährigen Defensivspieler aus dem Senegal ein. Er war im Sommer vom spanischen Viertligisten Avila zu den LASK-Amateuren gewechselt.

Wesley Frimpong: Der 20-jährige Niederländer macht auf der rechten Seite Tempo – wie sein vier Jahre älterer Bruder Jeremie beim deutschen Meister Leverkusen. Er kam im Sommer aus Bolton.

Sammy Mohammad: Der 19-jährige Deutsche wurde in Leipzig ausgebildet, als linker Verteidiger erzielte er im Herbst für die Amateure zwei Tore.

Tarik Brkic: Von Sturm Graz kam der U18-Teamspieler im Sommer zum LASK. Er kehrte damit nach Oberösterreich zurück: Bereits von 2014 bis 2019 war er im Nachwuchs der Athletiker am Ball gewesen.

Der Fahrplan in der Vorbereitung

7. Jänner bis 17. Jänner: Trainingslager in Belek

Donnerstag, 16. Jänner, 14.30 Uhr | Belek: LASK - Paksi FC

Dienstag, 21. Jänner, 15 Uhr | Pasching: LASK - Admira Wacker

Sonntag, 26. Jänner, 15 Uhr | Pasching: LASK - Gurten

Die ersten Pflichtspiele:

Sonntag, 2. Februar, 18.15 Uhr | Cup-Viertelfinale: LASK - Salzburg

Sonntag, 9. Februar, 17 Uhr | Bundesliga, 17. Runde: LASK - Blau-Weiß Linz

Wintertransfers

Zugänge:

Mohamed Sanogo (Mli | 21 Jahre | Vienna)

Ismaila Coulibaly (Mli | 24 Jahre | Sheffield United)

Samuel Adeniran (USA | 26 Jahre | Philadelphia)

Metodi Maksimov (Mkd | 22 Jahre | Aalesund, nach Leihe)

Abgänge:

Rene Renner (31 | vereinslos)

