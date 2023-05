Der dritte Streich: Auch Robert Zulj verlängert beim LASK

Aller guten Dinge sind drei: Nach René Renner (2026) und Sascha Horvath (2027) macht Offensiv-Motor Robert Zulj den Verlängerungs-Hattrick perfekt. Der 31-Jährige unterzeichnet einen Vierjahresvertrag bis 2027.

Im Juli des Vorjahres wechselte der gebürtige Oberösterreicher nach Linz und unterschrieb beim LASK bis 2025. Nach einer äußerst erfolgreichen Premieren-Saison in Schwarz-Weiß, in der er bis dato 15 Scorerpunkte (12 Tore, 3 Vorlagen) in 28 Partien beisteuerte, bekennt sich Robert Zulj nun langfristig zu den Athletikern und unterzeichnet einen Vertrag bis 2027. Bemerkenswert war unter anderem sein lupenreiner Hattrick gegen den WAC in der 14. Runde, den die Nummer 10 des LASK bereits nach 23 Minuten geschnürt hatte – der drittschnellste Hattrick der Bundesliga-Geschichte.

„Wir sind noch lange nicht am Ende“

„Es war mein klares Ziel, eine erfolgreiche Saison mit dem LASK zu spielen und mitzuhelfen, den Klub wieder in den Europacup zu führen. Das ist uns gelungen, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Daher freut es mich sehr, dass ich auch in den kommenden Jahren für den Klub auflaufen darf“, kommentiert Robert Zulj seine Vertragsverlängerung.

Vujanovics zehnter Hattrick

„Robert hat nach seinem Wechsel zu uns sofort gezeigt, welch hohe Qualität in ihm steckt. Er ist ein echter Mentalitäts- und Führungsspieler und enorm wichtig für die Mannschaft – sowohl auf als auch neben dem Platz. Das wir mit ihm, René Renner und Sascha Horvath drei Leistungsträger langfristig verlängern konnten, freut uns sehr“, sagt Radovan Vujanovic über die erfolgreichen Verlängerungen dreier Stammspieler binnen eines Tages. Dem 41-Jährigen gelangen in seiner Zeit als Mittelstürmer beim LASK ganze neun Hattricks – den zehnten Dreierpack ließ er nun als Geschäftsführer Sport folgen.

