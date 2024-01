LASK-Kicker schwingen den Golfschläger und beweisen Gesangstalent

Eigentlich hätte der heutige Tag im LASK-Trainingslager in Belek ein richtig entspannter werden sollen: Im Vormittagstraining hatte ein Technikbewerb, bei dem unterschiedliche Disziplinen wie Gaberln oder Zielschießen auf dem Programm standen, den nötigen Spaßfaktor garantiert, danach belohnte LASK-Coach Thomas Sageder seine Kicker mit einem freien Nachmittag.

Während die einen den Golfschläger schwangen, nützten andere die Freizeit für einen Einkaufs-Trip, zum Bowling im Hotel oder genossen bei 20 Grad den sonnigen Nachmittag. Für Co-Trainer Maximilian Ritscher gab es zudem ein Geburtstagsständchen: Der Sageder-Assistent feierte heute in der Türkei seinen 30. Geburtstag.

Geburtstagsständchen für LASK-Co-Trainer Ritscher in Belek Bild: Gepa

Eine Meldung hatte die Stimmung im schwarz-weißen Camp aber kurzzeitig getrübt. Gambias Fußballer haben auf ihrem geplanten Flug zum Afrika-Cup in die Elfenbeinküste einige heftige Schreckminuten erlebt – mit an Bord: LASK-Legionär Ebrima Darboe.

Lesen Sie mehr: "Wir hätten alle tot sein können": Bange Momente bei Flug von LASK-Kicker

Der Flieger, der am Mittwoch in der Hauptstadt Banjul losgeflogen war, musste neun Minuten nach dem Start wieder umdrehen und landen. Laut einer Mitteilung des Fußballverbandes von Gambia war es im Flugzeug zu einem Druck- und Sauerstoffverlust gekommen – die Kicker und Betreuer drohten zu ersticken. Glück im Unglück: Der 22-jährige Darboe, der von der AS Roma ausgeliehen ist, meldete sich bereits beim LASK. "Er ist wohlauf", sagte ein Klubsprecher des LASK auf OÖN-Nachfrage.

Keine Anfrage für Michorl

Während der Mittelfeldspieler am Montag gegen Titelverteidiger Senegal beim Afrika-Cup an den Start geht, arbeitet LASK-Sportchef Radovan Vujanovic daran, den Kader der Schwarz-Weißen weiter zu verkleinern: Husein Balic (LKS Lodz) wurde bereits abgegeben, für Tobias Anselm wird ein Leih-Klub gesucht.

Auch die Gerüchte um Peter Michorl – der 28-Jährige reiste nicht mit in die Türkei – bezüglich einer Rückkehr zu Jugendklub Austria Wien reißen nicht ab. Vujanovic: "Wir haben nichts zu verschenken. Es gibt aktuell aber auch keine Anfrage für ihn."

