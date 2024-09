4:2 - LASK machte den ersten Schritt aus der Krise

Beim Heimdebüt von Markus Schopp zeigte der LASK die ersten Ansätze davon, das der neue Trainer sehen will: Beim Aufbauspiel wird der Gegner weit auseinandergezogen - damit dann im Vorwärtsgang Raum entsteht, um Tempo aufzunehmen.

Überraschend nominierte Schopp Marco Sulzner in der Startelf. Der Kapitän der Amateure fiel vor allem anfangs mit tiefen Pässen von seiner Sechserposition positiv aus. Er war auch an der Entstehung des 1:0 beteiligt. Im Strafraum spielte Kapitän Robert Zulj bei seinem Comeback nach dem Nasenbeinbruch Doppelpass mit Valon Berisha, der Routinier umkurvte Verteiger Michael Lang und schloss ins kurze Eck ab (14.). Marin Ljubicic erhöhte per Elfmeter auf 2:0 (22.) - nach einem langen Check des Videoreferees. George Bello war von Lang unabsichtlich und deswegen unglücklich zu Fall gebracht worden.

In der gegnerischen Hälfte sah es bis dahin vielversprechend aus, was der LASK zeigte, defensiv blieben aber die Schwächen. Auch die Führung gab keine Stabilität. Nach einer GAK-Kombination über die rechte Linzer Abwehrseite kam Romeo Vucic im Sechzehner an den Ball, dessen Schuss lenkte Hrvoje Smolcic so ab, dass er für Torhüter Jörg Siebenhandl unhaltbar wurde - 1:2 (30.).

Nach dem Seitenwechsel glich der Aufsteiger sogar aus. Wieder konnte der GAK über die rechte Linzer Seite nicht gebremst werden, nach der Flanke flipperte der Ball zwischen Berisha und Lichtenberger ins Tor (50.).

Assist von Entrup beim Debüt

Mit dem Ausgleich erfing sich der LASK wieder. Den Drehschuss von Ljubicic nach perfekter Zulj-Vorlage parierte Torhüter Jakob Meierhofer (60.), als drei Minuten später Ljubicic den Ball zum 3:2 über die Linie drückte, jubelte zuerst niemand. Der Schiedsrichter-Assistent hatte Abseits von Vorlagengeber Filip Stojkovic angezeigt. Der Videoreferee erkannte die Fehlentscheidung - und der LASK jubelte mit Verspätung.

In der Nachspielzeit beendete Adil Taoui das Zittern mit dem 4:2 - nach Vorarbeit von Maximilian Entrup, der sein LASK-Debüt gab. Es war bei weitem nicht alles gut beim LASK - aber der Sieg war der erste Schritt aus der Krise.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

