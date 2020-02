2:0 gegen Sturm: LASK im Cup-Halbfinale

Das Fußballjahr hatte für den LASK mit zwei schlechten Nachrichten begonnen: Torhüter Alexander Schlager wurde nicht rechtzeitig fit, dazu bekam Mittelfeldmmotor Peter Michorl über Nacht Fieber und fiel zusätzlich zu den verletzten Petar Filipovic und Markus Wostry aus. Der LASK ließ sich davon nicht beeindrucken und startete druckvoll. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr Probleme hatten die Athletiker allerdings, Lücken in der ganz auf Abwehrarbeit aufgestellte Sturm-Elf zu finden. Die Grazer schlugen aus der Abwehr heraus ständig hohe Bälle nach vorne, dementsprechend sahen 9153 Zuschauer im Linzer Stadion eine zerfahrene Partie. Für die beiden einzigen Höhepunkte war der LASK verantwortlich: Der Abschluss von Klauss wurde an die Stange abgefälscht (32.), Thomas Goingingers Fernschuss ging knapp daneben (43.).

Auch nach der Pause war Sturm auf Absicherung bedacht, doch dann knackte der LASK den Abwehrriegel: Goiginger flankte perfekt in die Mitte, wo Klauss aus 12 Metern per Kopf ins rechte Eck abschloss. Direkt danach hatte Goiginger die Chance auf das 2:0 (63.), der eingewechselte Husein Balic versuchte es bei seinem Debüt aus spitzen Winkel (65.), Goigingers Schuss nach perfekter Klauss-Vorlage faustete Torhüter Jörg Siebenhandl mit einen Reflex über das Tor.

Balic traf beim Debüt zur Entscheidung

Eine Schlussoffensive der Grazer fand praktisch nicht statt - an die langen Bälle hatte sich die Defensive lange genug gewöhnen können. Nur ein Mal wurde es brenzlig: Nach einem Freistoß jubelte Sturm über den Ausgleich, doch gleich drei Graz-Spieler waren im Abseits gestanden. Das Tor von Balic auf der anderen Seite zählte: Im Konter machte der Zugang von St. Pölten endgültig alles klar (94.).

Das Halbfinale wird am Sonntag in der Pause der Viertelfinalpartie zwischen Amstetten und Salzburg ausgelost. In diesem stehen mit Innsbruck (nach Elfmeterschießen in St. Pölten) und Lustenau (/im Elfmeterschießen gegen TIrol) zwei Zweitligisten Gespielt wird am 3. oder 4. März.

