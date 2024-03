0:1 - Blitztor und Zuljs Verletzung schockten LASK

Für Red Bull Salzburg wird es mittlerweile zur Gewohnheit, bei Partien in Linz mit einer 1:0-Führung ins Spiel zu gehen. Das galt auch am Samstag beim 1:0 (1:0)-Sieg des Fußball-Bundesligisten beim LASK.

Beim Spiel gegen Blau-Weiß waren die Salzburger nach sechs Sekunden 1:0 in Führung gegangen, diesmal dauerte es 26 Sekunden, ehe die Gäste über die Führung beim LASK jubelten.

Der LASK war auf der linken Abwehrseite - auf der Moses Usor den Vorzug gegenüber George Bello bekommen hatte - völlig offen, nachdem man vom Anstoß weg sofort ins Angriffpressing gegangen war. Das nützten die Salzburger gnadenlos aus. Es wurde ihnen aber auch viel zu leicht gemacht. Fernando musste den Querpass nur noch über die Linie drücken.

Der LASK war von diesem Gegentor geschockt, die Verunsicherung war in der ersten Viertelstunde spürbar. Die Salzburger konnten daraus kein weiteres Kapital schlagen. So kam der LASK nach und nach wieder ins Spiel zurück - und hatte in der Folge auch genug Chancen auf den Ausgleich.

Nach 19 Minuten patzte Solet bei einem Rückpass auf Salzburg-Torhüter Alex Schlager. Doch Ljubicic brachte alleine vor Schlager den Ball nicht im Tor unter. Drei Minuten später wurde Horvath herrlich von Zulj in Szene gesetzt, scheiterte aber an Ex-LASK-Torhüter Schlager.

Der nächste Schock folgte in der besten Phase des LASK in der ersten Halbzeit: Hoffentlich ist da nicht mehr passiert. Bereits nach 28 Minuten war das Spiel für Kapitän Robert Zulj zu Ende, nachdem er sich schon zum zweiten Mal in diesem Spiel ohne Fremdeinwirkung auf das lädierte rechte Knie gegriffen hatte. Bereits nach einer Viertelstunde war er unglücklich im Rasen - der mit sehr viel Sand bearbeitet war - hängengeblieben, hatte es danach aber noch einmal probiert. Der Schreck war groß - eine Diagnose steht noch aus. Zumindest verfolgte Zulj die zweite Halbzeit von der Ersatzbank aus, indem er die Mannschaft von dort aus antrieb.

Für Robert Zulj war das Spiel vorzeitig vorbei.

Dass die Salzburger durch Fernando weder in der 45. noch in der 57. Minute zum 2:0 trafen, war dem ausgezeichneten Torhüter Tobias Lawal zu verdanken. Vor allem die zweite Chance, als der Salzburger von der Mittellinie weg alleine auf ihn zulief - meisterte Lawal mit perfektem Timing und einer Glanzparade.

Der LASK gab auch ohne Kapitän Robert Zulj alles, um den Ausgleich zu erzwingen, war aber oft beim letzten Pass oder beim Abschluss nicht konkret genug. Und so entschied am Ende tatsächlich der Salzburger Blitzstart zu Gunsten des Tabellenführers. Der LASK hingegen bleibt 2024 sieglos - und muss hoffen, dass Kapitän Robert Zulj nicht zu lange ausfällt.





Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

