Was passiert am Deadline-Day?

Während in den Top-Ligen Europas das Transferfenster bereits am 31. Jänner geschlossen hat, endet in Österreich die Winterübertrittszeit erst am heutigen Donnerstag. Bis um 17 Uhr sind Wechsel noch möglich. Die OÖN berichten heute bis zum Ladenschluss:

11:40 Uhr: Exotische Transfers in Stadl-Paura

Nach dem Einstieg einer südkoreanischen Fastfood-Kette bekam der OÖ-Drittligist ATSV Stadl-Paura in der Winterpause auch spielerische Verstärkung aus dem asiatischen Staat: Mit Kim Jinwook, Jang Seung, Gwangyong Kim und Suman Park wurden vier Südkoreaner verpflichtet. Außerdem schlossen sich dem Regionalliga-Schlusslicht mit den Bosniern Haris Mehmedagic und Davor Brajkovic, dem Kolumbianer Sebastian Perez, dem Algerier Nordine Guendouze, dem Bulgaren Stojan Despotov sowie dem Montenegriner Ivan Butorovic weitere Legionäre an.

11:16 Uhr: Landesliga-Kicker in Liga zwei

Ein Unterhaus-Kicker schafft den Sprung in die zweite Liga: Die KSV 1919 verstärkt sich mit Okan Ekmekci. Der 24-jährige Mittelfeldspieler erhält im Falkenhorst einen Einjahresvertrag. Ekmekci kickte bislang für den FC Wels, Hertha Wels, LASK, Pasching, Maniaspor, Wallern, Grieskirchen, Austria Klagenfurt, Appollon Paralimniou und war zuletzt bei Landesliga-West-Verein ATSV Sattledt aktiv.

Ekmekci bei Kapfenberg Bild: Kapfenberger SV

10:40 Uhr: Huspek zum LASK?

Für Österreichs Europacup-Starter Red Bull Salzburg und den LASK war bereits am 3. Februar die letzte Möglichkeit, um Spieler für das Europacup-Frühjahr nachzumelden. Transfers am heutigen Deadline-Day sind deshalb eher unrealistisch. Die Schwarz-Weißen aus Linz denken aber wie gewohnt voraus: So soll neben Wattens-Kicker Lukas Grgic auch bei Philipp Huspek im Sommer an einer Rückkehr gebastelt werden. Das berichtet "sturmnetz". Der Vertrag des 29-Jährigen Flügelspielers, der aus Grieskirchen kommt und bereits 2016 bei den Athletikern spielte, läuft im Sommer aus.

Sturm-Kicker Philipp Huspek Bild: GEPA

10:10 Uhr: Transferkaiser Horn

Im Kampf gegen den Abstieg in der zweithöchsten Spielklasse hat der SV Horn in den vergangenen Tagen gleich mehrfach am Transfermarkt zugeschlagen: Top-Torjäger Ercan Kara (zu Rapid Wien) wurde durch Rieds spanischen Stürmer Canillas ersetzt. Außerdem kam mit Jan Dolezal ein Angreifer aus der zweiten kroatischen Liga. Simon Pirkl wurde von Austria Lustenau geholt, mit Roko Mislov vom polnischen Zweitigisten Miedz Legnica gibt es einen prominenten Rückkehrer nach Österreich. Der 31-Jährige hatte Hartberg in die Bundesliga geführt, spielte zudem für St. Pölten im Oberhaus.

Am heutigen letzten Transfer-Tag sichert sich Horn seinen sechsten Winter-Neuzugang. Mit dem Brasilianer Patrick Robson de Souza Monteiro kam noch eine Verstärkung für die Offensive. Zuletzt spielte der 21-Jährige beim Drittligisten Friburguense AC.

9:37 Uhr: Helac-Wechsel wird vorbereitet

Ruhig bleibt es heute auch bei Zweitligist FC Blau-Weiß Linz. Nach der überraschenden Verpflichtung von Ex-Rapid-Kicker Philipp Malicsek wird es keine Kaderänderungen mehr geben. Für Aleksandar Kostic gab es zuletzt eine Anfrage eines Zweitligisten, aber der 24-Jährige bleibt in Linz.

Genauso wie Tormann Ammar Helac. Der Schlussmann wird im Frühjahr noch zwischen den Pfosten der Blau-Weißen stehen und wie berichtet im Sommer zu Bundesligist Austria Wien wechseln. Der Kaufvertrag für den Sommer soll bereits in den kommenden Tagen unterschrieben werden. Damit steigt Helac zum Rekordtransfer der Linzer auf.

Ammar Helac (Linz) Bild: Gepa

9:20 Uhr: Neuzugang in Steyr

Im Trainingslager in der Türkei war Rahman Jawadi bereits als Testspieler dabei - und konnte sich für einen Vertrag beim SK Vorwärts Steyr empfehlen. Der 21-Jährige kommt von Liga-Rivale Wacker Innsbruck und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2021 mit der vereinsseitigen Option für einen weitere Saison.

Tröscher (li.) mit Rahman Jawadi (SKV)

9 Uhr: Alles ruhig bei der SV Ried

"Wir haben unser Transferprogramm abgeschlossen", sagt Ried-Trainer Gerald Baumgartner aus dem Trainingslager in der Türkei. Mit Patrick Obermüller und Bernd Gschweidl (Bild) haben die Innviertler zweimal am Winter-Transfermarkt zugeschlagen. "Beide werden wir relativ rasch integrieren können. Patrick Obermüller ist ein in der Defensive universell einsetzbarer Spieler, Bernd Gschweidl hat seine Qualitäten mit einigen Toren in den Testspielen bereits unter Beweis gestellt."

Mit Philipp Stadlmann kam zuletzt noch ein Neuzugang vom Salzburger AK. Der 22-Jährige, der von 2011 bis 2014 die Red-Bull-Akademie durchlaufen hat, ist aber für die Jungen Wikinger vorgesehen.

Ried-Stürmer Bernd Gschweidl Bild: Daniel Scharinger (Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger)