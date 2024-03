Tirol-Trainer Thomas Silberberger tritt zurück

"Das Ziel ist der Klassenerhalt", formulierte Thomas Silberberger seine letzte Mission als Tirol-Trainer. Der 50-Jährige wird am Saisonende den Klub verlassen. "Das schlummert schon das ganze Jahr in mir. Jetzt will ich Klarheit schaffen." Die Entscheidung habe er bereits in der Winterpause getroffen.

Die Spielerkarriere hatte Silberberger bei Kufstein beendet, wo er nahtlos als Trainer begann. 2013 trat er bei der WSG Wattens an, wie der Klub damals hieß. Von der Regionalliga West über die 2. Liga gelang 2019 der Aufstieg in die Bundesliga. Im Doppelpass mit dem Sportmanager Stefan Köck machte er viel aus den Möglichkeiten, die Resonanz der Tiroler Fußball-Fans blieb aber gering.

Silberbergers Abgang wird nicht die einzige Veränderung bleiben: Der Klub dürfte eine Partnerschaft mit einem Investor eingehen. Die offizielle Bekanntgabe steht noch aus.

