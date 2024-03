Beim LASK wird der Ton rauer

Sogar vom Fanportal „Seit1908“ kam Spott: „Der LASK sichert mit einem heroischen 0:0 in Altach den Klassenerhalt. Gratulation an Thomas Sageder, sein Team und die Spieler.“ Die erschreckend schwache Leistung der Athletiker in Vorarlberg schaute tatsächlich mehr nach Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe als nach dem Anlauf für ein Rennen um die Europacupplätze in der Meistergruppe nach der Punkteteilung aus.