Fällt die Punkteteilung in der Bundesliga?

Besonders die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang ist ein Thema: Vor allem in der Qualifikationsgruppe könnte sie fallen – wie zuletzt in Belgien beschlossen. Das heißt: Jene Teams, die im unteren Playoff spielen, würden die Punkte so mitnehmen, wie sie sie im Grunddurchgang eingespielt haben.

Diskutiert wird zudem, ob die 2. Liga von 16 auf zwölf Mannschaften reduziert werden soll, da vergangene Saison 13 Klubs mit roten Zahlen bilanziert haben. Umgesetzt werden mögliche Änderungen zur Saison 2026/27.

