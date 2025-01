Bundesliga-Transfers: Sturm verpflichtet Ex-Blau-Weiß-Angreifer

Fußball-Meister Sturm Graz holte einen Stürmer nach Österreich zurück: Fally Mayulu wurde bis Saisonende vom englischen Zweitligisten Bristol City ausgeliehen.

Im Februar 2022 hatte Blau-Weiß Linz den damals vereinslosen Franzosen verpflichtet, der Stürmer trug 2022/23 elf Saisontore zum Meistertitel in der 2. Liga bei. Er wechselte zu Rapid, die Wiener verkauften ihn im vergangenen Sommer um 3,5 Millionen Euro an Bristol. In der Championship kam der 22-Jährige über die Joker-Rolle kaum hinaus. Jetzt soll er bei Sturm Graz die Lücke füllen, die der Verkauf von Biereth aufriss.

Die bisher fixierten Transfers

SK Sturm Graz

Zu. Mayulu (Fra, Bristol City, Leihe)

Ab: Biereth (Den, Monaco), Gazibegovic (Bih, Köln), Yardimci (Tur, Hoffenheim, nach Leihe), Sarkaria (Peng)

Ab: Huskovic (Hartberg, Leihe), Martins (Lux, Almere), Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe)

Zu: Amane (Civ, Häcken), Knoflach (vereinslos)

Ab: Hofmann (Debrecen), Kaygin (D, Willem II, Leihe), T. Hedl (Zulte Waregem, Leihe), Zimmermann (Vienna, Leihe)

Ab: Morgenstern (vereinslos)

Zu: Onisiwo (Mainz), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe)

Ab: Fernando (Bra, Bragantino), Hofer (Hartberg, Leihe)

Zu: Bakatukanda (D, Köln, Leihe), Turner (St. Pölten)

Ab: Wallner (Sui, Karriereende)

Zu: Sanogo (Mli, Vienna), Coulibaly (Mli, Sheffield U.), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe)

Ab: Renner (vereinslos), Tavares (Por, Spartak Moskau, nach Leihe, zu Aves), Galvez (Manchester City, nach Leihe, zu Cambuur-Leeuwarden)

Zu: Huskovic (Austria Wien, Leihe), Hofer (Salzburg, Leihe), Ojukwu (Wiener Sport-Club)

Ab: Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Klagenfurt), Osborne (Eng, Bournemouth, nach Leihe), Babuscu (Gaziantep, nach Leihe)

Zu: David (D, vereinslos)

Ab: Forst (Voitsberg)

Zu: Hinteregger (Sirnitz), Schwarz (Rapid, Leihe, im Herbst an Hartberg verliehen), Juncaj (USA, Mura), Bennetts (Eng, vereinslos), Owusu (Ned, vereinslos)

Zu: Fofana (Tog, Leverkusen), Tikvic (Cro, Udinese, Leihe), Wiegele (Pilsen, Leihe)

Ab: Rusek (Vienna), Dressel (D, Ulm), Zaizen (Jpn, Voitsberg, Leihe), Holzhacker (Admira), Kirchmayr (Voitsberg, Leihe), Eder (A. Salzburg, Leihe), Cheukoua (Cmr, Vertrag aufgelöst)

Zu: Zech (Stettin), Gorgon (Stettin), Dietz (D, Köln, Leihe), Diawara (Swe, Kuopio, nach Leihe), Kaiba (Cmr, Bregenz, nach Leihe)

Ab: Gustavo (Bra, Sendai), Bahloul (Fra, Aarau, Leihe), Lincoln (Bra, Sao Joao, Leihe)

